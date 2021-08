Irpiniatimes.it

Sono 22 i convocati dell’Avellino per la gara contro la Ternana, sfida di Coppa Italia in programma alle 18.30 al Liberati. Braglia lascia a casa Marco Silvestri e Santaniello in lista di sbarco.

PORTIERI: Pane, Pizzella, Forte

DIFENSORI: Rizzo, Tito, Sbraga, Miceli, Dossena, Ciancio, Scognamiglio, Silvestri, Mignanelli

CENTROCAMPISTI: Aloi, Mastalli, De Francesco, Carriero, Matera, D’Angelo

ATTACCANTI: Bernardotto, Plescia, Messina, Maniero

