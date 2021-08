Il Barcellona conquista il Trofeo Gamper femminile superando nettamente la Juventus per 6-0. La squadra bianconere, mai in partita, era già sotto di 5 gol dopo 27 minuti. Il tabellino BARCELLONA-JUVENTUS WOMEN 6-0 2' Bonmati, 3' Hermoso, 12' Paredes, 16' Hermoso, 27' Graham, 48' Bruna Barcellona (4-3-3): Panos (Gemma 46'); Paredes, Maria Leon, Melanie (Crnogorčević 55'), Graham (Pina 55'), Marta (Jana 55'), Mariona (Bartel 80'), Hermoso, Alexia, Patri (María Pérez 88'), Bonmati (Bruna 46'). All. Giraldez Juventus Women (4-3-3): ​Peyraud-Magnin; Lundorf (Lenzini 62'), Gama, Salvai (Hyyrynen 72'), Boattin (Nilden 72'); Source