Cedric Gondo è sempre nel mirino del Como: ecco le ultime novità su questa trattativa per l’attaccante ex Salernitana

Uno degli obiettivi della Lazio in questa sessione di calciomercato è quello di sfoltire la rosa e di liberarsi di alcuni esuberi. Tra questi c’è anche Cedric Gondo.

L’attaccante sarebbe finito nel mirino del Como. L’affare però, come riportato dall’edizione odierna de La Provincia di Como, pare essere bloccato, con i lombardi che avrebbero messo domani come ultimatum. L’africano avrebbe comunque tanti estimatori in Serie B, Ascoli in primis. Non resta che attendere 24 ore per capire che cosa accadrà.

