CAMPOBASSO – Uno dei palazzi più belli del centro storico di Campobasso è quello che si trova in via Chiarizia e che è appartenuto alla famiglia Mazzarotta. L’edificio, costruito nel XVI secolo, presenta ancora sul portale principale lo stemma raffigurante un’imbarcazione in mare agitato e una stella a dodici punte; all’interno vi è un ampio cortile sul quale si affaccia un loggiato. Negli anni ’70 del Novecento l’edificio ha ospitato l’Archivio di Stato, oggi è sede del Museo Sannitico, una delle principali attrazioni della città. Lo riferisce il Comune di Campobasso

L’articolo Campobasso, alla scoperta del palazzo in via Chiarizia proviene da Molise News 24.