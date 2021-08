Dal weekend si è tratto il primo sorriso della stagione, dall’inizio della settimana alle porte invece si spera di trarre la linfa giusta per continuare sulla stessa strada. È rientrato quest’oggi, da Novara, il Catanzaro. Dopo aver sbattuto fuori dalla Coppa Italia maggiore il Como di Gattuso dando buone indicazioni circa il processo di crescita già iniziato nelle settimane di ritiro a Moccone.

Lodevole il modo con cui Calabro ed i suoi hanno approcciato l’impegno. Ma servirà ora qualche passo in più per fare l’opera completa e presentarsi nella maniera giusta allo start del campionato. In tal senso le prossime ventiquattro ore saranno cruciali: da un lato per l’arrivo ormai definito di Cinelli – biennale per lui, domani visite, firma e primo allenamento – dall’altro per la definizione dei calendari, appuntamento previsto per la tarda mattinata a Firenze. Senza dimenticare la corsa a Cianci con l’aggiornamento tra Noto e Iachini probabile ultima tappa per il sì o per il no. La dirigenza giallorossa ci crede ancora pur avendo fatto sapere di non essere disposta a farsi prendere per il collo: come è normale che sia si sono accesi i fari anche per altre vie con i sondaggi di Melchiorri a Perugia e il monitoraggio sempre attivo di Gliozzi e Vano.

Per ora si è riusciti a liberare solo una casella nel reparto avanzato – Mangni ufficiale a Gubbio – ma la speranza è che presto si riesca a sgravare di più i conti con le uscite auspicate di Di Piazza e Curiale. Sul campo, intanto, dopo il meritato relax, si riprenderà a lavorare nel pomeriggio con una seduta già fissata al “Ceravolo”: al trotto si proverà anche lì ad aumentare i giri.