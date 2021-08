Joaquin Correa è finito nel mirino del Milan in questo mercato: tuttavia, i rossoneri stanno monitorando anche Isco del Real Madrid

Joaquin Correa è ormai il nome più caldo del mercato della Lazio. Il Tucu ha chiesto di lasciare la Capitale e sulle sue tracce si sono mosse diverse squadre, in particolare Inter, Everton e Leicester. Nelle ultime ore, anche il Milan si sarebbe fatto avanti per il numero 11 biancoceleste, aumentando la fila per il suo cartellino.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Defensa Central, i rossoneri starebbero monitorando anche Isco del Real Madrid. Il fantasista spagnolo, in scadenza nel 2022, potrebbe rientrare nei piani del Milan e, nel caso in cui l’operazione andasse in porto, il club meneghino lascerebbe la pista che porta a Correa.

L’articolo Correa Milan, i rossoneri sulle tracce anche di Isco: i dettagli proviene da Lazio News 24.