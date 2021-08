Oltre al Milan, anche l’Inter sembra aver puntato su Isco del Real Madrid per rinforzare l’attacco: l’ipotesi Correa perde quota

Da oggetto del desiderio di entrambe le milanesi, Joaquin Correa rischia di rimanere sedotto e abbandonato dal fascino della città meneghina. Infatti, dopo che il Milan ha puntato gli occhi su Isco per rinforzare il suo attacco, anche l’Inter sembra aver iniziato a muoversi per il giocatore.

A riportarlo è sempre Defensa Central, che parla di un possibile Derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri per lo spagnolo in scadenza con il Real Madrid nel 2022. La Lazio attende di vedere lo sviluppo della situazione per il Tucu.

L’articolo Correa sedotto e abbandonato? Anche l’Inter punta su Isco: la situazione proviene da Lazio News 24.