La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 agosto, sono stati accertati 28 nuovi casi positivi al covid su 602 tamponi molecolari processati.

Le nuove positività sono così distribuite: 1 Avigliano, 1 Bella, 5 Bernalda, 2 Castelluccio Inferiore, 1 Lauria, 1 Lavello, 3 Matera, 1 Pisticci, 1 Rapolla, 1 Rionero in Vulture, 1 Sant’Arcangelo (domiciliato a Senise), 2 Tursi, 1 Venosa.

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata 3: 1 Puglia (domiciliato a Matera), 1 Georgia (domiciliato a Genzano di Lucania), 1 Nigeria (domiciliato a Senise). Non residenti ed in isolamento in altra regione 4

Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera sono 24 di cui una in terapia intensiva. I guariti sono 12.

