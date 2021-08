Christopher Lenz, nuovo acquisto dell’Eintracht di Francoforte, ha parlato di Filip Kostic, obiettivo di mercato della Lazio

Filip Kostic è ormai sempre più vicino alla Lazio e la firma è attesa nella prossima settimana. Nel frattempo, continuano ad arrivare sempre più conferme del suo passaggio in biancoceleste: tra queste, ci sono anche le dichiarazioni di Christopher Lenz, nuovo acquisto del club tedesco, che ha parlato proprio del giocatore serbo ai microfoni di FAZ. Le sue dichiarazioni.

«Quando giochiamo con la difesa a tre ho un concorrente incredibilmente bravo, che è Filip Kostic. Tutti sanno quanto è forte, anch’io. Certo che non voglio nascondermi dietro di lui, ma voglio imparare molto. Non mi vedo come la sua riserva, voglio assolutamente giocare il più possibile».

