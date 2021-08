Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un cittadino che segnala una carenza idrica in località Buda, nel comune di Gimigliano. “Un disservizio – spiega – che dura ormai da ieri e in giornate di allerta caldo come queste la situazione crea notevoli disagi. Non vi è alcuna informazione né sul sito del Comune, né sul portale della SORICAL e delle rispettive pagine social”.

“Abbiamo inviato comunicazioni – continua la lettera – sia al Comune che alla Sorical, ma al momento non vi è stato alcun riscontro”.