di don Mario Colavita

Sulla strada che da Gerusalemme va verso Betlemme si trova un monastero dedicato al profeta Elia.

Fondato nel VI secolo e restaurato nel 1166 dall’imperatore bizantino Emanuele Comneno, il monastero sorge nel luogo dove la tradizione vuole che il profeta Elia, in fuga dalla perfida regina Gezabele, si sia riposato prima di inoltrarsi nel deserto.

Secondo la tradizione qui Elia avrebbe ricevuto il pane dall’angelo, dopo aver mangiato e bevuto Elia riprese il cammino verso l’Oreb, il libro dei Re conferma: “Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb” (1Re 19,8).

Un racconto che si è tramandato di generazione in generazione, Dio non abbandona mai i suoi amici anzi li aiuti con i doni del cielo.

Il pane di Elia fa da sfondo alla scena del vangelo di Giovanni in cui Gesù si auto-presenta come il pane del cielo, anzi rincara la dose e dice che chi mangia di questo pane vivrà in eterno: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6,51).

Sono parole forti che possono essere comprese e accolte solo da chi ha fede e fiducia in Gesù.

Sono così forti queste parole che Gesù scontenta tutti. Dire di essere il pane superiore a quello che Dio aveva donato ai padri nel deserto ha suscitato una forte indignazione sia nei Giudei (i capi religiosi) che nei discepoli delusi.

La mormorazione di cui parla il vangelo di Giovanni è da collegarsi alla mancanza di fiducia e di fede. Mormorare nella bibbia ha un significato teologico. Non è soltanto un criticare o giudicare cose e persone, mormorare è qualcosa di più è rifiutare di credere e di aderire al disegno salvifico di Dio stesso.

Credere, aver fiducia è la premessa principale per accogliere le parole di Gesù, senza diventiamo aridi e insensibili a Dio.

Il cibo che ci sostiene nel cammino come credenti è e rimane Gesù. Per chi crede in lui l’eucarestia non è solo una bella cerimonia è l’incontro che sostiene e rinvigorisce la fede e il credere.

In questo ci viene in aiuto l’immagine di Elia profeta, deluso, sconfortato e anche pieno di paura vuole lasciarsi morire. Abbandona ogni suo desiderio mettendosi nella mani nella morte. Ma Dio lo sveglia, lo rincuora con il segno del pane, mangiandolo Elia ritrova fiducia e coraggio, certezza che il Dio che ha annunciato e proclamato è il Dio che si rivelerà come il Dio della vita.

Quale pane oggi noi mangiamo? Di quale pane andiamo alla ricerca? Abbiamo ancora fame di questo pane?

L’eucarestia ci sostiene e rafforza la fede! Fa male registrare una crescente disaffezione all’eucarestia: ragazzi, giovani, adulti, anziani sembrano avere disinteresse a quel pane che dona vita eterna.

Eppure la Chiesa non si stanca di annunciare e di invitare a mangiare questo pane, a credere in Gesù che dà vita, ad avere desiderio e fame di lui.

Penso in questo momento ai bambini che hanno fatto la prima comunione che, assieme ai loro genitori, si sono allontanati dall’eucarestia domenicale e dal desiderio di mangiare il pane di vita, un vero impoverimento per le comunità e la Chiesa.

Penso anche a tanti che hanno attraversato momenti di prova e di difficoltà, aiutati dall’eucarestia non hanno rinnegato la loro adesione a te. Hanno continuato ad amare, a rincuorare, a sostenere tutti quelli che condividevano la loro stessa situazione. La forza di vivere e andare avanti viene da un credere che diventa vita sostenuta dal dono che Gesù ci fa in ogni eucarestia.

Penso che il futuro della Chiesa è riposta in tanti cristiani che portano nel cuore l’amore e la passione alla parola di Dio e al pane della vita, sarà la vita il modo di comportarsi e sentire a dare ragione della fede.