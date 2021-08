E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato intorno alle 20.40 di sabato 7 agosto sulla statale 85, al km 29 e 500, non lontano dal bivio di Montaquila. Sono gravi le condizioni di salute di due delle persone coinvolte nell’impatto tra due auto e sulle cause sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale.

Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno coadiuvato il personale sanitario per estrarre i feriti dalle vetture, una delle quali ‘sventrata’ dopo il forte urto con l’altra macchina.

La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e per consentire agli agenti di effettuare i rilievi che consentiranno di accertare le responsabilità del sinistro.

Poche ore prima, sempre in provincia di Isernia, si era verificato un drammatico incidente: nello schianto tra una moto e un’auto, avvenuto nei pressi del bivio di Pesche, aveva perso la vita un motociclista di 32 anni.