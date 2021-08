In dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Kostic alla Lazio, la settimana prossima firmerà il contratto che lo legherà ai biancocelesti

Un altro giocatore in arrivo. Maurizio Sarri sta per avere l’esterno tanto desiderato. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la firma di Kostic con la Lazio. Per permettere l’inserimento in rosa del classe ’92 sarà necessario liberare uno slot da extracomunitario e Kamenovic rischia di essere il sacrificato.

L’articolo Kostic Lazio ci siamo: firma in arrivo la prossima settimana proviene da Lazio News 24.