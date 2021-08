“Ricevere questo premio è stata un’emozione fortissima: sono davvero molto contenta”. Così la compositrice bergamasca Laura Frigeni, in arte Rvbina, esprime la propria soddisfazione per aver ottenuto il primo posto nella sezione “Canzoni, brani e composizioni musicali” all’edizione 2021 del concorso nazionale letterario “Artisti per Peppino Impastato”.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “La Piccola Orchestra” Onlus, ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della legalità valorizzando, al tempo stesso, l’attività letteraria e musicale. È un modo per tenere vivi gli ideali di Peppino Impastato, giornalista e attivista siciliano ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 a Cinisi, cittadina a pochi chilometri da Palermo. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte lo scrittore e giornalista Salvatore Lanno, presidente del concorso e dell’associazione La Piccola Orchestra; il giornalista e conduttore Michele Cucuzza, presidente di giuria; e Luisa Impastato, nipote di Peppino e presidente onorario del concorso nazionale letterario “Artisti” per Peppino Impastato”.

Laura Frigeni ha convinto la giuria con il brano “Aria di casa”, che fa parte della colonna sonora di un cortometraggio realizzato in omaggio al compositore bergamasco Gaetano Donizetti: è un componimento strumentale, quindi al cuore dei giurati è arrivata direttamente la sua melodia, la sua forza evocativa, senza l’ausilio delle parole. “Mi sono iscritta al concorso presentando questo brano – spiega l’artista – perché è intriso di dolcezza e nostalgia. Ho pensato che queste due dimensioni si sposassero perfettamente con il ricordo di Peppino Impastato: la prima perché richiama la vicinanza di una persona cara, ci porta a un’atmosfera familiare, suscita in ognuno di noi un senso di casa e, in quest’ottica, è come se Peppino Impastato fosse ancora presente fra noi. La seconda, invece, è dettata dal fatto che si sente molto la sua mancanza. La giuria ha colto questi aspetti che sono stati evidenziati nella motivazione dell’assegnazione del premio. Il presidente Salvatore Lanno, più precisamente, ha specificato: ‘Laura ha magistralmente reso i ‘suoi’ suoni un’arte! Gli arpeggi, i giochi cromatici del piano chiamano dinamiche di sostegno. L’oscillazione del flauto: una carezza familiare chiara e genuine che diffonde fiducia. La maestosità dei timpani e degli ottoni trasmettono l’allegria e la felicità di casa. Nell’opera si colgono diverse gradazioni, sfumature e colori. Chiudi gli occhi e si respira un’intensa ‘dolcezza’. Un quadro melodico che incanta!’. A suonarlo è un ottetto d’eccezione composto da Simone Pagani, il bassista dei Pinguini Tattici Nucleari, qui chitarrista che esegue il tema principale, Francesca Frigeni al pianoforte, cugina di Rvbina, Matteo Fagiani alla tromba, la sorella Denise al flauto, Daniela Fusha al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Roberto Galli alle percussioni classiche, Davide Bettani al corno, tutti artisti provenienti da orchestre prestigiose come quella della Scala di Milano, la Verdi e la Cherubini di Riccardo Muti“.

L’AMORE PER IMPASTATO

Raccontando come si è avvicinata alla figura di Peppino Impastato, Frigeni afferma: “Sono una grande ammiratrice del film ‘I cento passi’, che ripercorre la vita eroica di Peppino Impastato, una personalità che mi piace moltissimo. Sono un’appassionata di biografie e il regista Marco Tullio Giordana è riuscito a raccontare molto bene la sua storia: dopo aver visto la pellicola, questo straordinario attivista è diventato un mio punto di riferimento. Mi sono iscritta al concorso proprio per ricordarlo, propormi è stata una scelta molto naturale perché ho sempre pensato che agendo come lui possiamo continuare il suo impegno. Ho avuto anche il piacere di incontrare l’attore che lo interpreta, Luigi Lo Cascio: è stata una bellissima emozione e gli ho detto che sono una sua grande fan. Della figura di Peppino Impastato in modo particolare mi ha conquistato la capacità di essere al contempo giusto, libero e onesto: sono qualità che, per certi versi, mi ricordano alcuni cantautori che in Italia non hanno avuto una grande giustizia, almeno per quanto riguarda la sfera pubblica. Penso a tutti quei musicisti che sono stati messi in ombra perché scomodi: gli artisti controcorrente che lottano perché nella nostra società si possa cambiare qualcosa sono i miei preferiti. Guardando al panorama musicale di qualche anno fa mi riferisco, per esempio, a Luigi Tenco, mentre ai giorni nostri penso a Morgan, persone contraddistinte da una grande umiltà interiore e da una notevole voglia di riscatto non solo per se stessi ma per la collettività: è una qualità che mi affascina molto”.

La partecipazione al concorso non è stata l’unica iniziativa con cui Laura Frigeni in onore di Peppino Impastato. “Alcune settimane prima dell’anniversario della sua morte – evidenzia – ho aderito all’appello di Casa Memoria per ricordarlo e ho partecipato al reading musicale organizzato a Ponteranica dal comitato a lui dedicato. Inoltre ho aderito all’appello del sindaco di Cinisi, Gianni Palazzolo, che ha invitato chiunque lo desiderasse a prestare il proprio volto per un progetto in suo ricordo. Il video è stato proiettato nella notte tra l’8 e il 9 maggio sulla facciata dell’ex casa di Tano Badalamenti, uno dei mandanti dell’omicidio: bisognava inviare la propria foto con un cartello che riporta la sua frase ‘La mafia è una montagna di merda‘. Vi hanno preso parte anche personaggi famosi, come Nino Frassica, Massimo Giletti, Alessandro Gassmann, Ficarra e Picone, Maria Grazia Cucinotta, Red Ronnie, Maria Teresa Ruta, Caccamo, Piera Maggio (la mamma di Denise Pipitone), Pif, Paolo Belli e tanti inviati di Striscia la notizia come Stefania Petyx, Moreno Morello, Luca Abete e Vittorio Brumotti. La trasmissione di Antonio Ricci, poi, ha realizzato un servizio per raccontare questo progetto e tra le riprese sono stata inserita anch’io”.

LA MUSICA, UNA PASSIONE DI FAMIGLIA

Laura Frigeni rappresenta la terza generazione di una famiglia dove la musica è di casa. “I miei nonni – prosegue – erano mandolinisti. Il mio nonno paterno, Giuseppe, accordava a orecchio i mandolini dell’Estudiantina Ensemble Bergamo, mentre mio padre Gino è stato il chitarrista de I Monelli, complesso beat formato negli anni Sessanta in cui ha militato anche Roby Facchinetti. Ho vissuto a stretto contatto con la musica sin da piccola: prima ancora che uno studio accademico e didattico con formule e tecniche da apprendere, per noi è sempre stata innanzitutto un linguaggio con cui esprimere e trasmettere emozioni. La passione nella nostra famiglia è nata prima dello studio a cui, poi, ci siamo dedicati per acquisire le necessarie competenze. Personalmente ho cominciato a studiare pianoforte e solfeggio a sette anni, successivamente come autodidatta mi sono soffermata sulla batteria: la nostra abitazione era piena di strumenti e da bambina andavo a sentire le prove di mia mamma che suonava come bassista nelle Blues Girls, gruppo femminile blues bergamasco, e progressivamente familiarizzavo con gli strumenti. A 11 anni ho avuto il mio primo debutto live sostituendo la batterista a un concerto del gruppo di mia madre in piazza a Spirano, in seguito ho cominciato ad avere le mie prime band: facevo la batterista pop rock e curavo gli arrangiamenti. Inoltre ho conosciuto la compianta Silvia Infascelli che è stata la mia maestra di canto per otto anni. Parallelamente a questo percorso musicale, ho frequentato il liceo artistico e mi sono diplomata all’Arsenale di Milano acquisendo nel tempo una formazione a 360°. Dopo tutti questi studi ho iniziato a comporre: collaborando con mia cugina Francesca, diplomata in pianoforte, ho avuto i miei primi live esibendomi insieme a artisti diplomati in conservatorio e ho cominciato a partecipare ai concorsi. Nel 2016 e 2019 ho preso parte come uditrice a due masterclass di Riccardo Muti, mentre nel 2017 ho vinto quella tenuta da Morgan e dal fonico Raffaele Stefani alla centrale idroelettrica Taccani di Trezzo sull’Adda, eseguendo il mio lavoro sperimentale dal vivo. Nel 2018 io e Francesca abbiamo vinto il MEI Contest “Non sono solo canzonette” su cover di Edoardo Bennato, realizzando un arrangiamento della sua “È notte”, ballata rock, unendo la “Berceuse” di Chopin in un affascinante connubio di musica ed emozioni”.

I PROSSIMI PROGETTI

Guardando ai futuro, Laura Frigeni conclude: “Sto gestendo il cortometraggio dedicato a Donizetti, che è stato selezionato in molti festival italiani e internazionali. È stato il mio primo esperimento cinematografico, sta avendo un discreto successo e in prospettiva mi piacerebbe unire ancora il linguaggio musicale con quello delle immagini”.