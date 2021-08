Etienne Tare, attaccante della Lazio Primavera, ha commentato sui social la conclusione del ritiro degli Aquilotti di Calori

La Lazio Primavera ha terminato il proprio ritiro precampionato agli ordini di Alessandro Calori, che ha studiato da Maurizio Sarri in quel di Auronzo di Cadore. Al termine del periodo intenso di allenamenti, Etienne Tare, attaccante degli Aquilotti e figlio del ds biancoceleste Igli, ha voluto commentare sui social.

«Abbiamo concluso bene questo ritiro, ora continuiamo a lavorare duro per preparaci al meglio per il campionato» ha affermato il giovane attaccante biancoceleste sul proprio profilo Instagram, dove ha mostrato alcune foto degli allenamenti. Una nuova avventura per la Primavera sta per iniziare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Etienne Tare (@etiennetare)

