Bergamo. Ci sarebbe una banale lite alla base dell’omicidio che si è consumato domenica 8 agosto a Bergamo, nella centralissima via Novelli, a pochi passi dalla stazione. La vittima è un uomo di 34 anni di origine tunisina, ucciso con una coltellata in pieno petto da un 20enne italiano con cui aveva discusso poco prima del tragico epilogo.

Tutto è successo in pochissimi minuti, intorno alle 13.15. Le due persone, il 34enne e il 20enne, si sono incrociati sul marciapiedi e si sono leggermente scontrati. Subito gli animi si sono accesi e ne è nata una lite dai toni piuttosto forti, che sembrava finita dopo uno scontro verbale.

Per il 20enne, però, la questione non era sistemata: il ragazzo è salito nella propria abitazione – che si trova sempre in via Novelli -, ha preso un coltello dalla propria cucina ed è tornato in strada, dove l’uomo stava camminando con moglie, figlia minorenne e figlio neonato nella carrozzina. L’ha raggiunto è l’ha aggredito, colpendolo con una pugnalata – quella fatale – in pieno petto.

Subito è scattato l’allarme. I soccorsi sono giunti sul posto poco dopo e i sanitari hanno provato a rianimare il 34enne che, però, era già morto.

Il ragazzo di 20 anni è stato subito fermato dai carabinieri della vicinissima stazione di Bergamo. L’autore dell’omicidio qualche minuto dopo ha avuto un malore in caserma ed è stato trasportato, cosciente, al Papa Giovanni per degli accertamenti.