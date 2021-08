Atteso un nuovo incontro tra Maurizio Sarri e il presidente Lotito, con il tema del calciomercato all’ordine del giorno

Un incontro per stabilire le strategie. Come riportato da Il Corriere dello Sport, tra oggi e domani è in programma un faccia a faccia tra Sarri e Lotito così da capire la situazione sul mercato. Al centro della discussione ci saranno la situazione dei nuovi arrivati, con l’indice di liquidità che rischia di rappresentare un problema serio e il camliomercato in uscita con più di qualche esubero da piazzare.

L’articolo Lotito Sarri a confronto: tra oggi e domani il colloquio proviene da Lazio News 24.