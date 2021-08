Roma. Sono in arrivo una serie di regole per i monopattini elettrici, spesso usati in modo incontrollato anche a Bergamo. Alla commissione Trasporti della Camera è in esame una legge ad hoc che per esempio introduce l’obbligo del casco, della maggiore età per l’uso e limiti di velocità (30 km orari al massimo).

Approdato in Italia poco prima del primo lockdown di marzo-aprile 2020, questo mezzo leggero ha cambiato il volto della sharing mobility nel nostro Paese – viene spiegato dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility – tanto che “un veicolo condiviso su 3 è un monopattino”.

I servizi in sharing realizzano numeri “senza precedenti proprio nell’anno della pandemia, e in 12 mesi diventa il numero uno nel nostro Paese (anche quello più presente nelle città del Sud)”.

Ora, proprio il fiorire di questi ormai ‘non più nuovi mezzi’, porta alla necessità di una regolamentazione alla loro circolazione. Tra i punti cardine della proposta di legge – del deputato di Forza Italia Roberto Rosso, con relatrice Elena Maccanti della Lega – ci sono l’introduzione del limite di velocità a 20 chilometri orari (su piste ciclabili) e di 30 km orari sulle strade urbane (nelle aree pedonali massimo a 6 km orari); il marciapiede diventa off limits: vanno portati a mano; niente più sosta selvaggia; e a condurli potranno essere soltanto maggiorenni.