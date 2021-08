Mercato professionisti in pillole, 7 agosto SERIE A Ilicic – Milan 70% – C'è già un accordo di massima con l'agente del giocatore. Ora serve l'accordo con l'Atalanta, ma la volontà di arrivare a una soluzione c'è SERIE B Galabinov – Cosenza 40% – Per ora c'è il tentativo, anche se l'attaccante non sembra gradire la destinazione SERIE C Curcio – Padova 95% – Accordo raggiunto e contratto biennale per il difensore, che torna così biancoscudato Source