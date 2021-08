Anche conosciuta come H1N1, la pandemia influenzale del 2009-2010, causata per l’appunto dal virus H1N1, scoppiò in Messico nel 2009 e presto arrivò in Europa. Pare che tutto abbia avuto inizio nel febbraio 2009 quando si ammala Edgar Hernandez, 4 anni, di La Gloria (Veracruz), villaggio messicano caratterizzato dalla presenza di un gigantesco allevamento di maiali. Da lì l’inizio di una crisi che sarebbe diventata internazionale solo il successivo 24 aprile. Anche in quella occasione si parlò di chiudere le scuole, favorire il telelavoro, insieme a piani di continuità.

Nemmeno un mese dopo la dichiarazione dello stato di massima allerta, il 1° luglio del 2009, i casi di virus H1N1 dichiarati dall’OMS nel mondo erano circa 77.000, con 332 decessi. L’inverno era arrivato nell’emisfero australe e il picco pandemico era stato raggiunto in diversi Paesi. La somiglianza dei sintomi con quelli dell’influenza stagionale rendeva difficile la raccolta di dati precisi e il contenimento del contagio, ma l’infezione continuava a presentarsi in forma leggera e il tasso di letalità rimaneva molto basso.

A settembre l’allarme si trasferì all’emisfero nord del mondo, che aveva avuto qualche mese per prepararsi alla fase acuta del contagio. Tra le zone più colpite dal virus H1N1, a partire dall’autunno 2009, vi furono gli Stati Uniti. La situazione era tale da spingere Barack Obama a dichiarare il 23 ottobre lo stato di emergenza nazionale. Il presidente firmò un atto che permetteva alle autorità sanitarie di prendere misure urgenti anche in assenza di alcuni requisiti previsti dalle leggi federali.

All’epoca, gli Stati americani colpiti dall’epidemia erano 46 su 50, decine di migliaia i casi segnalati, oltre 20.000 i ricoveri e quasi 1000 i morti. La dichiarazione dello stato d’emergenza ebbe lo scopo di consentire una maggiore flessibilità nel trattamento dei pazienti, di accelerare la distribuzione dei vaccini e di avviare operazioni su vasta scala per arginare l’epidemia.

L’Italia non fu colpita così duramente, ma a fine estate i casi registrati erano già qualche centinaio e a inizio settembre arrivò anche il primo decesso.

Come si era preparato o si stava preparando il governo italiano a un inverno che si preannunciava molto problematico per la popolazione e per il sistema sanitario nazionale? La prima mossa, già ad aprile 2009 e in linea con le modalità di contenimento già impiegate per la SARS e l’aviaria, fu quella di cercare di controllare le frontiere. Il Ministero della Sanità istituì un’unità di crisi a Roma, dove si registrava il più alto flusso di turisti dalle zone colpite. Tutti coloro che tornavano dal Messico furono subito invitati a sottoporsi a una quarantena di una settimana. Negli aeroporti internazionali a inizio maggio erano già in vigore i percorsi differenziati per passeggeri e membri dell’equipaggio provenienti dal Messico, e si procedeva a raccogliere le generalità e i recapiti di tutti coloro che si fermavano in Italia. Per la prima volta si instaurò una collaborazione attiva con agenzie di viaggio e tour operator perché fornissero le informazioni necessarie per organizzare controlli accurati su tutti coloro che tornavano dalle zone colpite dalla pandemia.

Considerato poi che la situazione era in continua evoluzione, il governo ritenne di doversi attrezzare affinché, qualora il nuovo virus influenzale avesse colpito un’alta percentuale della popolazione, vi fossero medicine a sufficienza per fornire una risposta adeguata. Nell’aprile 2009 il sottosegretario alla Salute, Ferruccio Fazio, annunciò che erano state stoccate presso il Ministero 40 milioni di dosi di antivirali. Nemmeno un mese dopo, però, il Ministero della Salute emise un’ordinanza perché lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvedesse alla trasformazione in capsule del principio attivo Oseltamivir, già di proprietà del Ministero. L’antivirale, che in forma liquida è commercializzato con il nome di Tamiflu, era il farmaco che l’OMS consigliava come una delle risposte più efficaci ai virus influenzali A e B.

Oltre alle scorte di medicinali, occorreva poi potenziare e rafforzare la rete dei medici di famiglia che si prevedeva avrebbe dovuto gestire in prima battuta la gran parte dei casi, attraverso l’applicazione di protocolli convenzionali. In seguito, si scoprì che il livello di allarme proposto dall’OMS per quella pandemia si rivelò eccessivo e le sue conseguenze furono enormemente meno gravi rispetto a quelle inizialmente previste; tuttavia, i governi furono costretti ad acquistare e ad accumulare immani quantità di vaccini e farmaci antivirali, rimasti poi in larghissima parte inutilizzati. In Italia, ad esempio, furono acquistate 24 milioni di dosi di vaccino, di cui solo meno di 900 mila somministrate.

Già a fine aprile, un’informazione capillare raggiunse i medici di base, i quali ricevettero un dossier scientifico contenente tutto ciò che al tempo si conosceva dell’influenza H1N1: caratteristiche, diffusione e terapie efficaci. Di lì a pochi giorni, una circolare del governo fu diramata alle regioni per dare indicazioni sulle misure di prevenzione e controllo. La circolare dava anche disposizioni circa la definizione dei casi sospetti e la loro gestione a livello di diagnosi e di trattamento, e definiva le modalità di notifica di tali casi alle autorità competenti. L’11 giugno i timori divenivano realtà: lo strano virus proveniente dal Messico sembrava la causa della prima vera pandemia del nuovo millennio, che evidentemente non avrebbe risparmiato un Paese industrializzato e popoloso come l’Italia.

Con la dichiarazione dell’OMS che sanciva il passaggio del livello di allerta da 5 a 6, scattò immediatamente il piano pandemico nazionale, da tempo predisposto per fronteggiare l’eventualità di emergenze sanitarie globali. Dal punto di vista non strettamente sanitario, il piano prevedeva prima di tutto azioni per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali. Le aziende pubbliche di trasporto, servizi al cittadino, forze dell’ordine, e così via, dovettero dotarsi di “piani di continuità” per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni in caso di carenza estrema di personale.

Furono pianificate soluzioni alternative come il lavoro a distanza, l’isolamento degli impiegati di concetto operanti nello stesso reparto, l’eventuale ricorso a risorse esterne all’azienda e la temporanea soppressione di attività non ritenute essenziali. Un dibattito intenso si accese circa la strategia da adottare per le scuole, uno dei luoghi in cui il nuovo virus influenzale era destinato a trasmettersi con più facilità. Studi epidemiologici mostrarono che la chiusura delle scuole in sé non avrebbe da sola ridotto il numero di persone destinate a contrarre il virus ma, limitando in modo consistente il numero di contatti tra persone, avrebbe potuto ritardare il picco dell’epidemia, lasciando così più tempo al sistema sanitario nazionale per organizzarsi. Il Ministero dell’Istruzione fece effettivamente un tentativo in questa direzione, al termine dell’anno scolastico 2008/2009, emettendo un’ordinanza che invitava gli istituti scolastici a chiudere i battenti per sette giorni nel caso si verificassero casi confermati di nuova influenza pandemica. In pratica, però, le scuole che chiusero prima dell’estate 2009 furono davvero poche e le azioni di contenimento intraprese ebbero prevalentemente natura individuale.

La grande maggioranza dei casi e dei decessi si sono registrati nel continente americano, in particolare negli Stati Uniti e in Messico. Nel resto del mondo le zone più colpite sono state l’Australia e per quanto riguarda l’Europa, Regno Unito, Spagna e Ucraina.

Al 6 agosto 2010 quando l’OMS dichiarò ufficialmente la fine della pandemia i casi confermati in tutto in modo risultavano essere 1.632.710 e i decessi 18 449. Questa cifra, però, registra solamente i casi di influenza in cui la presenza del virus H1N1 era stata confermata attraverso esami di laboratorio, esami condotti, com’è facile immaginare, solo su una parte delle persone colpite da influenza. Questo ha portato a identificare un numero di vittime abbastanza ridotto, tanto da indurre molti ad accusare l’OMS di un allarmismo che avrebbe provocato uno spreco di risorse da parte di molti stati. I risultati di uno studio successivo, dimostrano ora che il virus H1N1, anche se meno letale del famigerato virus dell’influenza spagnola del 1918, rappresentava comunque un serio pericolo. Questo studio ha alzato, e di molto, sia il numero dei casi probabili sia quello dei morti: fra i 700 milioni e 1,4 miliardi le persone contagiate (cioè dall’11 al 21 percento della allora popolazione di 6,8 miliardi), mentre il numero reale dei morti si stima di circa 300.000. Questa stima dimostra che l’allarme lanciato dall’OMS non era stato precipitoso e ingiustificato come sostenuto da più parti.

Da evidenziare, che dal 62 all’85 per cento delle persone decedute aveva meno di 65 anni, in netto contrasto con quanto avviene nelle normali influenze stagionali, in cui sono maggiormente a rischio gli anziani. I tassi di mortalità inoltre variavano enormemente da una regione del globo all’altra: in alcune regioni, come il Messico, l’Argentina e il Brasile sono stati fino a 20 volte superiori alle medie globali, mentre in altre, come Nuova Zelanda, Australia e buona parte dell’Europa, significativamente inferiori.