Per la prima serata in tv, domenica 8 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Non c’è più religione”. Nel presepe vivente della piccola isola di Porto Buio il bambinello ha fatto lo sviluppo. Ha la barba e i brufoli degli adolescenti e nella culla non ci sta proprio. Bisogna trovarne un altro a tutti i costi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”.

Spazio alla comicità su Italia1 alle 21.20 con “Colorado”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Return to Sender: Restituire al mittente”; su La7 alle 21.15 “I Miserabili”; su Rai4 alle 21.20 “La vedova Winchester”; su La5 alle 21.05 “Il gusto dell’amore” e su Iris alle 20.30 “Il colore viola”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. L’ultimo episodio di ‘Immensa Africa’ ci porta in Sudafrica, nella Riserva di Mala Mala, un paesaggio incontaminato di 13,500 ettari. A seguire, Gianfranco Anzini, in Sicilia, è andato alla scoperta del territorio circostante le Madonie, le montagne a ridosso di Palermo note per un’importante miniera di sale fossile.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Tu si que vales” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.