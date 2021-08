Nei periodo d’oro (appena due anni fa, prima dell’era Covid) in Sardegna si arrivano a contare, in un anno, quasi 11 milioni di presenze turistiche. Il dato si è ridotto del 60 per cento lo scorso anno, ma nel 2021 ci sono segnali di una ripresa sostenuta che potrebbe riportare l’isola a livelli di presenze quasi come quelli pre Covid.

D’estate la popolazione della Sardegna, secondo alcune stime, raddoppia. Con una presenza così massiccia di vacanzieri ci si aspetterebbe di registrare alcuni fenomeni: molti turisti tra contagiati e ricoverati e molti contagi in zone particolarmente portate all’ospitalità. Invece, tra i nuovi positivi di queste settimane i turisti sono una ristretta minoranza e mentre i ricoverati sono tutti sardi.

