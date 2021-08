TORINO – È in arrivo il bando regionale per l’anno 2021 a sostegno dei giovani agricoltori piemontesi sulle misure del Programma di sviluppo rurale del Piemonte per gli anni di transizione 2021-2022. La Giunta, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, ha approvato