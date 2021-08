Fioccano le segnalazioni sulla situazione di caos che si registra stamane al centro vaccinale dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Tantissimi, come si vede nelle foto, i minori (ma non solo) in fila per effettuare l’inoculazione di vaccino. Oggi, poi, il gran caldo rende tutto più difficile.

Foto 2 di 2



Così un cittadino: “Oggi alle ore 9.45 siamo in fila per la seconda dose dei minorenni. Ci sono circa 150 minori in attesa e la ressa è incredibile, anche perché ogni minore deve essere accompagnato da entrambi i genitori o da uno con delega. Gli addetti dovrebbero chiamare 10 minori per turno, ma non si sente nulla per il vociare dei tanti presenti che non fanno alcuna fila. Ora mi chiedo cosa dovrei fare, chiamare le forze dell’ordine e segnalare questo assembramento? Questa disorganizzazione è inaccettabile, considerando che sanno benissimo quante persone devono presentarsi questa mattina. Fino a quando dovremo assistere a simili esempi di inettitudine?”