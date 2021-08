Buona sgambata per il Renate di mister Parravicini che supera a Zingonia la Primavera dell'Atalanta, vice-campione d'Italia. Le Pantere passano in vantaggio con la bella azione di Ermacora che serve al centro per Sala che concretizza il più semplice dei tap-in. L'Atalanta trova la via del pari con Bernasconi poco prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo, i brianzoli tornano in vantaggio con la grande conclusione di Manarelli, per poi chiudere in contropiede con Sarli, innescato da Galuppini. Venerdì prossimo Renate di scena a Busto Arsizio contro la Pro Patria: un test molto interessante. Atalanta (Primavera) – Renate 1-3 RENATE (3-5-2): Moleri (1' st Crespi); Silva (1' st Merletti), Ferrini (19' st Cugola),… Source