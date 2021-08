La Filt Cgil di Matera, dando seguito all’esito negativo della procedura di raffreddamento – tentativo di conciliazione – con la ditta Autolinee Nolè tenutosi in Prefettura il giorno 3 agosto scorso ha organizzato un sit in, per domani, 9 agosto, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nell’area antistante la sede delle Autolinee Nolè in località Montagnola di Salandra.

Il sindacato spiega che si tratta di un’azione di protesta per le 3 mensilità arretrate che i lavoratori ancora non hanno ricevuto.

Una ‘gogna salariale’ -prosegue la Filt Cgil- che genera sconforto e incertezze tra i lavoratori addetti e mantiene in ostaggio la dignità delle famiglie che quotidianamente combattono con mutui in scadenza, sostengono spese per gli studi dei propri figli e cercano disperatamente di condurre una vita dignitosa.

