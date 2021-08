Vi proponiamo le previsioni del tempo per le prossime ore e i prossimi giorni a cura di Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il vortice depressionario posizionato sul Regno Unito, che da alcuni giorni condiziona il tempo su una parte della Lombardia pilotando correnti umide e debolmente instabili, andrà nelle prossime ore colmandosi. Da lunedì 9 la rimonta di un promontorio in seno all’anticiclone africano, andrà estendendosi con i suoi massimi pressori fin verso l’Italia centro meridionale, lambendo di fatto anche la nostra regione. Ne conseguirà nel corso della nuova settimana un tempo generalmente asciutto con cieli per lo più poco nuvolosi e con temperature in ripresa. Una nuova fase molto calda invece si ripresenterà al centro sud e sulle isole maggiori

Domenica 8 agosto 2021

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso sul comparto alpino e prealpino con residue precipitazioni sparse in esaurimento già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio formazione di nuovi addensamenti compatti sui medesimi settori, ove non si escludono locali brevi piovaschi sul settore orobico orientale e livignasco. In pianura irregolarmente nuvoloso per gran parte della giornata con schiarite alternate a temporanei annuvolamenti, ma con fase maggiormente soleggiata nel corso del pomeriggio.

Temperature: Minime e massime senza variazioni di rilievo. Massime in pianura comprese tra 25/28°C sulla fascia di alta pianura. Tra 28/31°C dalla media alla bassa pianura lombarda. Minime Tra 17/21°C

Lunedì 9 agosto 2021

Tempo Previsto: Sul comparto alpino e prealpino generalmente poco nuvoloso. Formazione di addensamenti nel pomeriggio sulle alpi retiche e Prealpi orobiche con basso rischio di brevi piovaschi. In pianura poco nuvoloso per gran parte del giorno anche se non mancheranno temporanee stratificazioni dovute al passaggio di innocue bande nuvolose.

Temperature: Massime e minime in lieve aumento. Massime comprese tra 28 e 32°C Minime tra 17/22°C.

Martedì 10 agosto 2021

Tempo Previsto: Ovunque generalmente poco nuvoloso, fatto salvo per innocui annuvolamenti temporanei in transito sulla pianura, e addensamenti pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni assenti

Temperature: Minime e massime in lieve aumento. Massime comprese tra 29 e 31°C con picchi fino a 33°C sulle basse pianure