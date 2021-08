Primi sei colpi di mercato maturati nel tardo pomeriggio di oggi.

Vediamo di conoscerli meglio:

Manuel Onega Camacho, ex Rotonda in Serie D, è un centrocampista classe 1993 ed è nato a Buenos Aires in Argentina, ma possiede il passaporto spagnolo. Nelle ultime due stagioni ha giocato in D con il Licata ed il Troina. In Italia ha militato anche nella Sangiorgese e nel campionato spagnolo con l’RSD Alcalà e a Gibilterra con il Mons Calpe ed il Britannia XI.

Rosario Costantino, classe 1997, originario di Palermo, è un difensore centrale dai piedi buoni e può ricoprire anche il ruolo di mediano.

Cresciuto nelle giovanili del Palermo, titolare inamovibile della Primavera rosanero, Costantino è reduce da una stagione positiva con la maglia della Don Carlo Misilmeri nel campionato di Eccellenza.

Ha giocato in serie C con le maglie di Gubbio e Alma Juventus Fano.

Nel 2019/2020 ha indossato la maglia del Palazzolo nel campionato di Eccellenza, girone B. Poi, prima della sospensione dello scorso campionato di Eccellenza, ha giocato una partita con la Pro Favara e subito dopo è approdato a Misilmeri.

Omar Diop è difensore centrale senegalese classe 1991, ex Enna nel campionato di Eccellenza girone B. Diop inizia la sua carriera calcistica nella Pro Sesto in Serie C1 per poi passare alla Sambonifacese in C2; dal 2012 ha sempre giocato tra Eccellenza e Serie D vestendo, sempre da protagonista, le maglie di Orlandina, Tiger Brolo, Vittoria, Siracusa, Città di Scordia, Real Avola, Biancavilla e Palazzolo.

Il portiere Salvatore Di Carlo, è originario di Termini Imerese, nel Palermitano, classe 1989, alto 189 centimetri e nelle due recenti stagioni ha giocato con il Licata e il Marina di Ragusa in Serie D. Di Carlo ha disputato poi tantissimi campionati di Eccellenza con squadre del calibro di Atletico Catania, Mazara, Tor Sapienza, Vittoria, Sancataldese, Kamarat e Carini. In Serie D, nella stagione 2009/2010, ha difeso la porta del Mazara. Salvatore Di Carlo è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese.

Il forte centrocampista Pablo Cristian Piyuka, ex Enna del campionato di Eccellenza, è nato a Buenos Aires in Argentina. E’ un’atleta classe 1988, centrocampista moderno, bravo in interdizione e altrettanto a far ripartire l’azione; inoltre è abile sulle palle inattive e negli inserimenti. Calciatore di grandissima esperienza e affidabilità, dopo aver fatto la trafila giovanile nel Velez, nel 2009 milita con la casacca dell’Almagro nella Serie B argentina. La stagione successiva si sposta in Colombia dove disputa con il Centro Italo un altro torneo di Serie B. L’anno dopo gioca ancora in Serie B, questa volta però in Uruguay con il Plaza Colonia. Nel suo curriculum c’è anche una stagione nella Lega Pro polacca, con la maglia del Club Otwok. Quando arriva in Italia, la sua prima squadra è il Verbano che disputa il campionato di Serie D. Il resto è storia recente e parla di Acireale, Troina, Città di Sant’Agata, Ragusa, Palazzolo, Biancavilla e Enna, tra campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

L’attaccante Roberto Cortese è originario di Sciacca, nell’Agrigentino, classe 1984, e nel gennaio del 2010 ha indossato la maglia dell’Akragas nel campionato di Eccellenza totalizzando 14 presenze e segnando 8 reti. Cortese, centravanti di grandissime qualità, può contare su un curriculum importante per aver militato in Serie C1 con il Taranto, Foggia e Paganese. E’ cresciuto nelle giovanili dello Sciacca Terme ed ha indossato anche la maglia della Primavera del Città di Palermo. Poi tanti campionati di serie D con le maglie del Fo.Ce Vara, Leonzio, Poggibonsi, Adrano, Fortis Juventus e Giarre. In Eccellenza, prima di approdare all’Akragas e poi alla Nissa, ha militato nel Licata. Dopo i campionati in serie C1 (Taranto, Foggia e Paganese) è tornato tra i dilettanti con la Casertana in serie D, Pierantonio Calcio, Acireale, Ribera, Hinterreggio e Turris. Nella stagione 2014/2015 in Eccellenza con Ribera e Marsala 1912, un altro anno in D con Leonfortese e ritorno al Marsala 1912, in doppia cifra con il Catania S.Pio X, Mazara e Palazzolo. Recentemente ha giocato con lo Sciacca e Paternò. Nella stagione 2020/2021 avrebbe dovuto vestire la maglia della Pro Favara, ma il club gialloblu decise poi di non partecipare al campionato di Eccellenza.

L’articolo Akragas, ecco i primi sei colpi di mercato sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.