Sono le susine il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Stiamo entrando nel pieno della campagna di questi frutti, l’offerta è molto ampia sia per la quantità sia per la varietà: è il momento giusto per comprarle e per fare gli acquisti più adatti alle proprie esigenze saranno certamente utili i consigli del proprio fruttivendolo o ambulante di fiducia.

L’areale produttivo che rispecchia maggiormente i volumi e le diverse tipologie è quello dell’Emilia Romagna: gli approvvigionamenti arrivano soprattutto da Modena, Ferrara, Bologna, Forlì e Cesena. Si può trovare anche buon raccolto campano ma in termini assoluti al territorio emiliano-romagnolo spetta un ruolo da protagonista.

Dal punto di vista qualitativo la merce è ben selezionata e il rapporto qualità-prezzo è congruo al suo valore. La richiesta sembra particolarmente attenta e orientata verso le varietà scure e dalla forma allungata, che riescono a esprimere un grado di maturazione migliore, mentre al momento risulta più contenuto l’interesse verso quelle chiare.

Ricche di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, le susine sono una buona fonte di sali minerali, specialmente potassio, che può aiutare a prevenire disturbi della pressione arteriosa, stanchezza, disordini dell’apparato digerente e cellulite.

Grazie alla presenza di acqua sono dissetanti, rinfrescanti e idratanti, utili per recuperare i liquidi persi per la sudorazione, mentre il contenuto di fibre contribuiscono alla regolazione delle funzioni intestinali. Per questo sono particolarmente indicate per chi soffre di stipsi, avendo una funzione blandamente lassativa, ma svolgono anche un’importante azione antiossidante, non tanto per il contenuto in vitamina C e carotenoidi quanto per la loro associazione alle sostanze fenoliche.

Non è tutto: l’assunzione di potassio protegge dai crampi muscolari e costituisce una preziosa risorsa dopo uno sforzo intenso. Esso, infatti, coadiuva la contrazione cardiaca e la trasmissione dello stimolo nervoso e muscolare. In aggiunta, nelle susine ci sono buone dosi di calcio e fosforo, che proteggono le ossa aiutando a combattere l’osteoporosi. Sono anche molto utili in gravidanza, soprattutto il fosforo, che produce effetti benefici sul cervello, favorendo la concentrazione.

In cucina possono essere consumate fresche, al naturale e in macedonia, conservate (secche, sciroppate, in cottura, sotto spirito o candite) o adoperate per preparare marmellate, confetture, torte, crostate, succhi e liquori. In alternativa si possono utilizzare per originali primi, come pastasciutta, gnocchi e risotti, oppure ottimi secondi piatti (carni o salumi).

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, siamo giunti alla fase conclusiva della campagna commerciale delle albicocche. Si riscontra una fisiologica carenza di prodotto ed è particolarmente complicato individuare partite che riescano a garantire il livello qualitativo a cui è abituato il consumatore più esigente.

Risulta più costipata la situazione delle ciliegie: l’offerta è ancor più limitata ma in questo caso la merce si contraddistingue per una buona qualità dei frutti reperibili.

Aumenta, nel frattempo, la disponibilità di fichi e cresce la richiesta da parte della clientela che ne apprezza la qualità.

Si registra il consueto trend per le fragole e i piccoli frutti. Per le prime si segnalano aumenti di prezzi nel week-end, a fronte di un incremento delle compravendite, mentre per i secondi al centro della scena ci sono i mirtilli. Fra i berries riescono a spuntare valori di mercato più alti i lamponi a causa di una carenza di frutti, mentre sono meno richiesti i ribes.

Si conferma buona l’offerta di pesche e nettarine anche se le quotazioni evidenziano che non c’è un’abbondanza di prodotto: hanno risentito del maltempo all’inizio della stagione.

Cresce l’offerta dell’uva anche se la campagna sembra essere in ritardo di qualche settimana. La qualità migliora e la varietà principale è la Vittoria.

Le piogge e le basse temperature della notte riscontrate a inizio settimana non aiutano i consumi di angurie e meloni, che rimangono presenti in buoni quantitativi sulla piazza.

Passando al comparto orticolo, prosegue il periodo favorevole dei peperoni e delle melanzane, reperibili a un buon rapporto tra qualità e prezzo.

Si intensifica l’offerta del buon pomodoro da salsa, proveniente principalmente dalla Puglia, mentre nella massa è ottima la qualità del cuore di bue, originario dalle regioni italiane centro-settentrionali.

Tendono al rialzo i radicchi rossi – sia il tondo sia il lungo – a fronte di una contrazione dell’offerta, mentre sono stabili le zucchine.

Per concludere, si evidenzia una buona disponibilità dei fagioli Borlotti, che arriva soprattutto dal Piemonte, e dei cavolfiori bianchi per i quali il Trentino sembra essere l’areale produttivo in grado di offrire il raccolto migliore.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Sfogliata con susine e brie

a cura di Micaela Ferri – GialloZafferano

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia

6 Susine

250 g Brie

4 cucchiai Miele

1 cucchiaio Zucchero

1 ciuffo Timo

Preparazione

Tagliate il formaggio Brie a fettine sottili.

Lavate ed asciugate le susine quindi tagliatele a spicchi non troppo sottili.

Srotolate la pasta sfoglia e adagiatela nella teglia lasciandola sulla sua carta.

Coprite la pasta sfoglia con le fettine di Brie alternato agli spicchi di susina, sovrapponendoli leggermente.

Spennellate la superficie con il miele leggermente diluito con un goccino di acqua, spolverate con lo zucchero e distribuite il timo sfogliato in modo uniforme su tutta la sfogliata.

Cuocete la sfogliata con Brie e susine al profumo di timo in forno caldo a 180° per circa 25 minuti. La superficie dovrà essere ben dorata.

Una volta pronta, sfornate la sfogliata con Brie e susine al profumo di timo lasciandola intiepidire prima di servirla.