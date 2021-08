“Ciao, sono Alessio Boni. Siamo tutti stanchi, siamo arrivati a quasi due anni da questa pandemia. Vogliamo tornare in teatro, vogliamo tornare al cinema, vogliamo andare ai ristoranti? Vogliamo volare, vogliamo prendere un treno, vogliamo entrare nelle scuole? Benissimo: vacciniamoci. Se mi date un altro modo per uscirne, magari io ne prendo atto, ma mi sembra che sia l’unico. Più ci vacciniamo e più debelliamo questa pandemia, questo virus. Con intelligenza. È un atto di responsabilità per noi stessi e per gli altri. Vacciniamoci. E finiamo anche tutte le diatribe “ah i tamponi, l’arricchimento delle case farmaceutiche…. Benissimo, più ci vacciniamo e più non dovremo fare il tampone, non dovremo più sottoporci a niente. Nemmeno a pagare più il gel che ci igienizza: vacciniamoci”.

È l’appello dell’attore bergamasco che, dal sito e dai canali social di Bergamonews, invita gli indecisi e i titubanti a vaccinarsi contro il Covid 19. Un video appello per dimostrare ancora una volta il suo impegno civile e sociale da attore e da cittadino. Boni nel periodo del primo lockdown ha scritto il libro “Mordere la nebbia” nel quale ripercorre le tappe della sua carriera e l’impegno personale nel sostenere le campagne dell’Unicef e del Cesvi a fianco dei più deboli, dimenticati ed emarginati.