Sarnico. Un’opera d’arte digitale per il primo Museo del Liberty in Italia, a Sarnico. Andrea Speziali, artista riminese e delegato alla bellezza nel comune di Sarnico, ha eliminato il suo account Flickr con all’interno mezzo milione di immagini e oltre 70 milioni di visualizzazioni, ottenute da quando si iscrisse nel 2009 per “My Life“, il suo primo nft (“non fungible token”, oggetto virtuale unico ed inimitabile nel suo genere), e tutelare la piena proprietà al successore.

Il giovane artista poliedrico, da poco anche compositore musicale, noto per aver esposto una scultura al Padiglione Italia della 54° Biennale internazionale di Venezia e due foto alla Biennale Internazionale di Fotografia, ha deciso di cimentarsi negli asset crittografici che recentemente stanno diventando molto famosi in rete.

Sono 500.000 immagini tra fotografie, opere d’arte, sculture, dipinti, disegni, appunti, documenti segreti e frame di alcuni video di successo in un unico lavoro in NFT, primo assembramento nella storia del digitale che mira al sogno di ottenere un riconoscimento al Guinness World Record. Oltre a testi di poesie scritte dallo stesso autore e persino alcune opere d’arte su tela fotografate prima di essere incendiate in segno di autenticità dell’NFT e garanzia per chi acquisterà, appropriandosene del tutto.

Nell’opera, intitolata “My life“, è raccontata per immagini la vita e la produzione dell’autore. Un viaggio straordinario per frame con riferimenti anche ai momenti più intimi della vita di Andrea Speziali, la cui creatività si avverte anche nell’originalità di far pesare il file digitale quanto il peso dell’artista, ovvero ai suoi 63 kg corrispondono 63 GB. Prima dell’asta si terrà una mostra e performance dell’artista dove su una carta da parati di mille metri quadri applicata alle pareti di una villa inserirà un algoritmo con codici bitcoin generati per algoritmo assieme al codice dell’nft più grande al mondo. Chi avrà la fortuna di individuarlo nell’infinità di codici potrà definirsi possessore dell’opera ed essa ritirata dall’asta.

Il ricavato sarà devoluto per una nobile causa: finanziare il completamento dei lavori del primo Museo del Liberty in Italia, progetto già avviato a Sarnico con l’acquisto dell’edificio come sede e sospeso a causa dei fondi destinati all’emergenza Covid. Il comune bergamasco è notoriamente votato allo stile Art Nouveau per la presenza delle architetture più celebri dell’architetto Giuseppe Sommaruga.