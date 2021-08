Novità in casa Uefa anche per gli arbitri. Infatti, attraverso i canali social della Macron, sono state presentate le nuove divise.

Le nuove maglie faranno il loro esordio nella finale di Supercoppa Europea tra Villareal e Chelsea. Ed ecco, come quelle presentate dalla Lazio per la stagione 2021/2022, anche queste divise saranno “green”: sostenibili e rispettose dell’ambiente.

