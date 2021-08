A MIO FIGLIO

Ho chiuso gli occhi per un istante e il piccolo bambino che eri si è trasformato in un uomo. Ora non posso più tenerti tra tra le mie braccia, ma ti terrò sempre nel mio cuore. Mi hai dato innumerevoli ragioni per essere fiera di te, però quello che mi rende ancora più orgogliosa è che sei mio figlio.