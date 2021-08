Bergamo. “Un dispiacere immenso, per la vittima e la sua famiglia, per la famiglia dell’aggressore. Un fatto grave, che ci richiama una volta di più ai nostri doveri”. Commenta così Sergio Gandi, vicesindaco di Bergamo e assessore alla Sicurezza, l’omicidio avvenuto domenica 8 agosto in via Novelli, in una delle vie centrali della città.

La vittima è Marwen Tayari, 34 anni, originario della Tunisia ma residente da anni a Terno d’Isola. È stato ucciso con una coltellata al petto da Alessandro Patelli, giardiniere di 20 anni, spinto da raptus violento dopo una banale lite avuta per strada con il tunisino, nata da una spallata involontaria che i due si sono dati mentre incrociavano il loro cammino.

Marwen è morto sotto agli occhi della moglie e delle due figlie di 12 e 3 anni, con le quali stava raggiungendo il centro di Bergamo per una passeggiata domenicale.

“Capiremo, dalle indagini condotte dalle autorità competenti, quale sia stata la dinamica dei fatti, sebbene sia evidente che un banale alterco ha generato un epilogo tragico ed imprevedibile – spiega Gandi -. Mi hanno chiesto dell’area in cui il fatto è avvenuto, indubbiamente difficile e delicata: lì c’è da tempo un grande lavoro, di tutte le Istituzioni del territorio e di tutte le Forze dell’Ordine. Da maggio è stato deciso il raddoppio dei servizi, da cui è scaturito l’incremento esponenziale di persone identificate, fermate, arrestate”.

“La sola Polizia Locale tra gennaio e giugno ha svolto nell’area 3634 ore di servizio, 184 ore le Unità Mobili di Quartiere – sottolinea il vicesindaco -. Il Nucleo preposto alla Sicurezza Urbana (NISU) è presente tutti i giorni, con un presidio fisso in via Paglia. Gli stazionamenti in piazzale Marconi si sono ridotti dopo la rimozione del deposito bici coperto; il verde è stato ripensato; si è intervenuti, sin dal febbraio scorso, sui bivacchi presso la stazione delle autolinee – rimossi – in collaborazione con Polizia di Stato e servizi sociali, riportando un po’ più di ordine e dignità.

Il fatto di ieri, quindi, in questo quadro, addolora ancora di più”.

“L’unica possibilità è continuare a lavorare, essere presenti, intervenire tempestivamente – come domenica hanno fatto i carabinieri – per fermare chi è responsabile ed assicurarlo alla giustizia. Serve l’apporto di tutte le istituzioni ed i soggetti, ad esempio il terzo settore, coinvolti – spiega ancora Gandi -. Il confronto con i cittadini, i comitati, le reti di quartiere è sempre attivo, così come quello con i gruppi consigliari, come attestano le numerose risposte date in queste settimane alle interrogazioni da loro proposte sul tema ed il recente Consiglio straordinario sulla sicurezza. Nulla vieta di confrontarsi ancora”.

“Si deve andare avanti, estendendo ed intensificando i controlli, contrastando ogni pratica illegale ed ogni comportamento contrario alla dignità delle persone ed al rispetto delle regole. Altra strada non c’è – conclude Gandi – se non esserci e fare quello che serve”.