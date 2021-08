La trattativa Salernitana-Simy sembra non essere destinata ad avere un lieto fine. Ecco che il Cagliari accelera

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, la trattativa tra il club campano e il Crotone per Simy non sembra momentaneamente destinata ad avere un lieto fine. L’attaccante nigeriano classe 1992, sorpresa della scorsa stagione, vuole rimanere in Serie A ed ecco che Cagliari, Genoa, Atalanta e Udinese tentano l’accelerata.

