Alessandro Florenzi sembra sempre più vicino al Milan: ci sarebbe anche l’ok del calciatore a trasferirsi in rossonero

Alessandro Florenzi sembra ormai diretto a Milano: non all’Inter, dopo i continui accostamenti nei mesi scorsi ma al Milan dove ritroverà tra gli altri l’ex compagno alla Roma, Alessio Romagnoli.

Come riporta Sky Sport, ci sarebbe anche l’ok di Florenzi a trasferirsi al Milan: tassello importante per Pioli anche in vista della Champions con la sua esperienza a livello internazionale tra Roma e PSG.