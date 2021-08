Danilo Cataldi in Paideia. Il centrocampista si è recato in clinica per sottoporsi ad alcuni controlli clinici

Danilo Cataldi in Paideia. Il ragazzo è rimasto in tribuna nell’amichevole contro il Twente, a causa di una botta rimediata nell’ultima sessione di allenamento a Marienfeld.

Nella giornata di oggi, si è sottoposto ad alcuni controlli clinici in Paideia per capire l’entità del problema: domani sarà valutato per la ripresa del campionato.

