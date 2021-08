Trasporto scolastico per le scuole primarie; iscrizione al servizio asilo nido Bianconiglio di via Verga; cedole librarie (fornitura gratuita dei testi scolastici per le scuole primarie agli alunni residenti nel territorio comunale). Sono questi i servizi scolastici per i quali è possibile effettuare le iscrizioni on-line per l’anno scolastico 2021/2022: ad annunciarlo è il Comune di Campobasso.

Con l’utilizzo dei browsers (motori di ricerca) Mozilla Firefox o Google Chrome – riferiscono dal Municipio . gli utenti possono accedere al portale SIMEAL attraverso il seguente link: http://campobasso.simeal.it/sicare/benvenuto.php per effettuare la registrazione con il pulsante “registrati”.

A registrazione ultimata l’utente riceverà, sulla e-mail indicata nell’anagrafica, le credenziali di accesso alla piattaforma (username e password) per consentire il perfezionamento dell’iscrizione al servizio scolastico d’interesse per l’anno scolastico 2021/2022.

Effettuato l’accesso alla piattaforma, sarà possibile eseguire l’iscrizione ai servizi scolastici cliccando sull’icona evidenziata “Nuova domanda per i Servizi Scolastici”

Completata l’iscrizione ai suddetti servizi, l’ufficio competente dell’Ente prenderà in carico l’istanza che resterà nello stato “in esame”, successivamente il richiedente riceverà la conferma di acquisizione della richiesta all’indirizzo e-mail precedentemente indicato.

Si fa presente che l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico da parte dell’utente non dà nell’immediato la conferma alla fruizione del servizio richiesto. Solo a seguito di verifica dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale che disciplina il servizio di trasporto scolastico e previa organizzazione dello stesso in base alla normativa vigente in materia di COVID-19, il richiedente riceverà una e-mail di accoglimento della domanda e potrà effettuare il pagamento della quota di compartecipazione in base alle tariffe previste per l’anno scolastico 2021/2022 presenti sul gestionale.

Nella sezione dedicata al servizio di asilo nido si potrà effettuare l’iscrizione e consultare le tariffe previste per l’anno educativo 2021/2022 presenti all’interno della sezione dedicata.

L’utente riceverà una e-mail di accoglimento dell’istanza e potrà procedere con il pagamento della retta.

Il pulsante “ELENCO CEDOLE”, infine, consente all’utente di scaricare la cedola libraria inserendo il codice fiscale dell’alunno residente nel Comune di Campobasso.

Si potrà, poi, scegliere di stampare la propria cedola libraria o di trascrivere il numero identificativo elaborato – codice OTP (One Time Password) da comunicare al cartolibraio che fornirà i libri di testo per la scuola primaria. L’elenco delle cartolibrerie accreditate sul gestionale SIMEAL sarà consultabile cliccando sul pulsante “ELENCO LIBRAI”

Per info: ufficio.scuola@comune.campobasso.it 0874/40557-312- 539-278