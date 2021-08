Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli per affrontare il Pisa nella sfida di Coppa Italia. Il comunicato del club rossoblù riguardo tutte le informazioni sui biglietti.

«Il Cagliari ritrova i suoi tifosi nel suo stadio: è cambiato il nome – la casa del popolo rossoblù si chiama ora Unipol Domus – immutate sono la passione e l’entusiasmo di chi aspetta di poter riabbracciare la propria squadra del cuore dal marzo 2020. Sono passati quasi 18 mesi dall’ultima volta che il Cagliari ha giocato a porte aperte senza limitazioni di pubblico: a volte sono potuti entrare in mille; più spesso è stato purtroppo il silenzio assordante degli spalti vuoti.

Rieccoci, finalmente. Tanti passi in avanti sono stati fatti per sconfiggere la pandemia, anche se saranno ancora necessari degli accorgimenti per la sicurezza di tutti (vedi in seguito le info sulla modalità di accesso allo stadio). E proprio per questo, come previsto dal Decreto Legge Covid, la capienza della Unipol Domus sarà limitata al 50%. Ma ora è tutto davvero pronto per poter ricominciare a tifare il Cagliari dal vivo.

Il primo appuntamento è offerto dalla gara in programma sabato 14 agosto alle ore 21, che vedrà i rossoblù affrontare il Pisa nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 10 agosto (ore 10) e potranno essere acquistati in una prima fase esclusivamente dagli abbonati della stagione 2019-20 in possesso di voucher. Basterà entrare su Ticket One e inserire il numero del proprio voucher (13 cifre) nell’apposito campo denominato “codice promozionale”: non sarà consentito il cambio utilizzatore. La prelazione durerà sino a giovedì 12. Da venerdì 13, previa disponibilità residua dei tagliandi, inizierà la vendita libera, sempre e solo online su Ticket One.

I prezzi: Curva Nord e Curva Sud 10€; Distinti 15€; Main Stand 20€. Settore ospiti, senza vincolo di fidelity card, 15€.

INFORMAZIONI SULL’ACCESSO ALLO STADIO