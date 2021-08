L’artista rossanese Pino Savoia, Vice-Ispettore della Polizia di Stato e responsabile dell’Ufficio di Polizia Scientifica del Commissariato di Corigliano-Rossano, ha realizzato il monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato che è stato installato presso la Questura di Cosenza. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, oltre all’autore della significativa opera, il Capo della Polizia, il Prefetto Lamberto Giannini, il Questore di Cosenza Giovanna Petrocca, ma anche diverse autorità civili e militari. L’opera, per l’occasione, è stata benedetta dall’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano: S. E. Mons. Francescantonio Nolè.

Il momento più toccante si è avuto durante l’esecuzione del silenzio e con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Prefetto Giannini. L’opera, una stele in bronzo di oltre 400kg, è stata realizzata dall’artista rossanese Pino Savoia in collaborazione con l’Associazione Industriali di Confindustria e ANCE di Cosenza. Il Capo della Polizia di Stato, il Prefetto Lamberto Giannini, ha voluto complimentarsi direttamente con il Vice-Ispettore Pino Savoia per la realizzazione della pregevole opera.

Antonio Le Fosse