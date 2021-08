Quando ti offrono 115 milioni per Lukaku, 40/50 (se davvero arrivano) per Zapata chiamato a sostituirlo, oltre ai quasi 55 per Romero, puoi chiamarti Zhang o Percassi ma non ti rimane che fare un bel pacco regalo con tanto di fiocco rosso e caricarlo sul tuo suv passando immediatamente all’incasso.

Ciò senza troppi calcoli su quel lunare strumento chiamato bonus, inventato dagli operatori di mercato per battere più cassa possibile. Incomprensibile nei dettagli al popolo dei tifosi.

Può poco piacere la premessa ma i conti si fanno con soldi veri, il resto è alchimia per sfuggire alle regole dell’Uefa. Quali siano non lo sa più nessuno. O meglio, vale il motto “fare finta di non sapere”. Ci sono quelli bravi in Europa come in Italia, si chiamino Barcellona o PSG passando per Juventus, Inter e Milan, ma a pagare è il povero Chievo che sparisce.

E le virtuose? Quelle che le regole le rispettano cosa ci guadagnano?

Tutti a parlare del modello Atalanta, ma poi tra le big poche prendono a modello il bilancio bergamasco, tanto le penalizzazioni non arrivano mai. Anzi, quando i trofei contano gli episodi per la Dea non sono mai non dico a favore, ma almeno equi.

Il vero mercato dell’Atalanta dovrebbe essere il contare di più nelle giuste sedi, un certo Massimino padrone del mitico Catania e del suo Cibali finì male per non avere comprato la famosa amalgama di cui chiedeva conto ai suoi uomini di mercato; i Percassi con Sartori e Gasperini ci vanno a nozze salvo quando gli altri maneggiano meglio i trofei da mettere in bacheca,

Ironie non tanto fantasiose, ma veniamo al mercato di casa Atalanta. Zapata con i suoi 30 anni non puoi trattenerlo, vale per le sue legittime aspirazioni e per il borsellino suo e della società. Con 40 milioni ci fai un affare, se poi prendi Abraham, che di anni ne ha sette di meno, con la formula del prestito, chiudi il cerchio per i prossimi anni.

Tanto ci pensa il Gasp a creare valore.

Romero al Tottenham è un affare soprattutto per lui. Poi se trovi Paratici che l’anno scorso gli preferiva Demiral lo prendi anche per i fondelli complice un mercato in cui i difensori che marcano veramente non ci sono più. Tutti a volere iniziare il gioco da dietro e poi quando c’è da chiudere diventa un esercizio che molti non apprendono.

Non c’era soluzione per trattenere Romero e – se verrà l’offerta – nemmeno Zapata.

Dai 55 milioni per Romero, veri o condizionati dai bonus, devi scalarne i 20 per Madama che diventano a saldo la trentina che serviranno a completamento per prendere Demiral, sempre che apprenda il credo del mister. Dalle parti di Torino a caccia di spiccioli di euro accettano la partecipazione allo stipendio, perfino il prestito che tutela l’Atalanta dagli infortuni del giocatore e dalla assimilazione al gioco della Dea. Grande operazione, non a caso accompagnata dall’arrivo di Lovato che non è costato poco ma garantisce una copertura che si era già tentata con Caldara.

Tutelarsi e incassare con scelte strategiche come sarebbe la cessione di Zapata, ecco il mantra dei Percassi. Chapeau

Per ora il mercato non è del tutto in attivo perché Musso è costato 20 milioni, non poco per il ruolo di portiere. Giustificabile quindi l’attendismo per l’alternativa a de Roon e Freuler che rimane la ciliegina che manca per giocarsela ancora per i posti che contano in Europa. E, considerato che non li avremo per la prima di campionato, non è comprensibile il loro quasi totale utilizzo con il West Ham.

Sognare lo scudetto è lecito, mantenere i piedi per terra e i bilanci a posto è un’altra storia. In attesa che anche le concorrenti rispettino le regole e qualcuno le faccia rispettare, solo allora l’Atalanta potrà giocarsela per lo scudetto a armi pari.