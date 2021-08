Il neo difensore del Cagliari Giorgio Altare spegne oggi 23 candeline: gli auguri della società rossoblù al giocatore

“Sto vivendo un sogno”. Si è presentato così ai suoi nuovi tifosi Giorgio Altare, neo arrivato in casa rossoblù, la scorsa stagione sempre in Sardegna ma tra le fila dell’Olbia. Un doppio salto di categoria, dalla C alla Serie A, che avrebbe potuto mettere in difficoltà chiunque.

Il giovane difensore centrale, classe ’98, ha invece iniziato a far vedere da subito di che pasta era fatto: serietà, impegno quotidiano negli allenamenti, voglia di imparare e far bene. Ordinato, puntuale nelle chiusure, bravo nel gioco aereo, ha messo in campo le sue qualità, tra le note liete di questo pre-campionato.

Prime pagine di un libro da scrivere assieme: oggi Giorgio compie 23 anni, buon compleanno da tutto il Cagliari Calcio!

