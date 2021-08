Una domenica drammatica anche quella di ieri, 8 agosto, che è andata avanti anche durante la notte.

La situazione più grave si è vissuta nella notte al bosco Fantine di Campomarino, proprio l’area verde sulla quale erano state lanciate delle segnalazioni da parte dei titolari dei campeggi limitrofi che denunciavano focolai continui ogni pomeriggio. Le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco sono andati avanti per tutta la notte e gran parte della vegetazione boschiva è andata purtroppo distrutta. I titolari dei camping Marinelle, Corrado e Pineta sono rimasti in contatto con la Prefettura durante la notte in stato di allarme per una eventuale evacuazione dei clienti dato che l’aria si era fatta irrespirabile e le fiamme si vedevano arrivare verso la Statale 16 dove tra l’altro si trova un distributore di carburanti.

È stata una situazione da incubo, riferiscono i titolari dei campeggi al termine di una notte che sembrava interminabile. Alcuni hanno preferito far spostare i clienti che alloggiavano nei camping visto che l’aria era diventata irrespirabile. “Da mesi denunciamo questa situazione di pericolo al comune ma nessuno ci ha risposto né è intervenuto e alla fine il fuoco ha distrutto tutto” affermano.

Focolai si sono sviluppati durante la notte anche a Ururi dopo il pericolo vissuto nel pomeriggio quando era andato in fiamme il centro di raccolta rifiuti – in zona cimitero – con vari roghi spenti dai Vigili del Fuoco.

A San Martino in Pensilis invece è bruciato un casolare di campagna ma per fortuna non ci sono stati feriti. il personale delle 115 è riuscito ad evitare che il fuoco si propagasse oltre.

Sono tanti i cittadini che denunciano una situazione di incuria che, unita alla mano criminale dell’uomo, porta a queste situazioni. Nonostante le altissime temperature (che ci accompagneranno peraltro ancora per molti giorni) e la siccità incipiente, infatti, è molto improbabile che gli incendi siano originati da autocombustione.

Un dramma di proporzioni catastrofiche che accomuna il Molise (in cui l’apice si è avuto domenica 1 e domenica 8) a tante zone d’Italia (specie del Sud) ma non solo. “Vicini al punto di non ritorno”, scrive laconicamente l’Onu nel suo rapporto sul clima.