Anche Lazio e Roma potrebbero partecipare a delle iniziative per sensibilizzare la vaccinazione, in modo da favorire il ritorno allo stadio

Dopo quelle avvenute per durante gli Europei, anche Lazio e Roma potrebbero partecipare a delle iniziative per sensibilizzare la gente alla vaccinazione. Come riportato da Corriere.it, lo slogan dovrebbe essere: «Torniamo allo stadio, vacciniamoci».

Sembrerebbe inoltre che, per i primi 400 tifosi giallorossi che effettueranno il vaccino nell’hub della Vela il 12 agosto, così come per i primi 250 supporters biancocelesti il giorno successivo, ci dovrebbe in regalo un gadget ufficiale della propria squadra del cuore.

L’articolo Lazio e Roma insieme per la vaccinazione: «Torniamo allo stadio» proviene da Lazio News 24.