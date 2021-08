Compie 25 anni l’ex Lazio Alessandro Murigia, oggi alla Spal, il ricordo più bello lasciato ai tifosi è un gol alla Juve in Supercoppa

25 candeline. Le spegne oggi Alessandro Murgia, centrocampista della Spal con un passato alla Lazio. Proprio nella società biancoceleste ha saputo togliersi più di una sodddisfazione, una su tutte: la vittoria in Supercoppa contro la Juventus. Dopo il doppio vantaggio biancoceleste firmato Ciro Immobile (doppietta), un’altra doppietta, quella di Dybala, riportò il risultato in parità. In pieno recupero, dopo due minuti, fu proprio Alessandro Murgia a siglare la rete del definitivo 3-2, con l’Olimpico in festa. Oggi la festa è la sua, tanti auguri!

