Il Consiglio di Amministrazione che si è riunito nella giornata di lunedì 9 agosto ha provveduto a formalizzare la nomina, così come previsto dall’art. 12 del vigente Statuto dell’Azienda. Il processo di selezione, compiuto da una apposita commissione nominata dal presidente della Provincia, si era concluso nei giorni scorsi.

Un ringraziamento non solo formale è stato espresso, durante i lavori del consiglio, a Daniele Rota, direttore generale uscente, che ha guidato l’Azienda in questi anni e che, in quest’ultimo periodo di grande difficoltà per l’intero mondo dell’istruzione e della formazione professionale, ha saputo far mantenere ad ABF le ottime performance consolidatesi negli anni.

Queste le sue parole: “Questi 5 anni sono stati per me un’esperienza fortemente positiva perché ho visto crescere quest’azienda speciale della Provincia di Bergamo sia in termini di senso sia in termini economici. In questi anni ABF si è consolidata, grazie ad un lavoro di squadra condiviso, non solo come scuola ma anche come azienda in grado di svolgere servizi alle imprese e di occuparsi di politiche attive del lavoro. I nuovi corsi proposti agli studenti, leggendo i bisogni delle imprese del territorio, hanno avuto il giusto successo (corsi triennali di grafica, meccatronica, corso IFTS caseario). Sono convinto che la significativa esperienza di chi prenderà il mio posto favorirà un ulteriore incremento ai servizi al lavoro, operando in continuità con quanto sinora fatto”.

Al neo direttore il presidente e l’intero consiglio di amministrazione formulano l’augurio di buon lavoro, nella certezza che le nuove sfide che attendono l’intero Paese nei temi di lavoro, formazione, riqualificazione professionale e lifelong learning possano trovare in ABF, sotto la sua guida, un attore importante all’interno del territorio bergamasco.

“Il cambiamento cui siamo stati tutti chiamati in questi anni è occasione per investire ancora di più ed ancor più convintamente nella missione di ABF; con la guida del dr. Betelli vogliamo che ABF diventi per antonomasia il partner della Provincia per le nuove politiche del lavoro, configurandosi come motore per la formazione e l’occupazione, assi centrali dello sviluppo del nostro territorio, mantenendo le caratteristiche di sperimentazione, inclusività e capacità di relazione con il mondo imprenditoriale che l’hanno contraddistinta”. Così Beppe Pezzoni, presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il dottor Betelli, che dal 1° settembre guiderà ABF, dichiara: “Sono contento e onorato di partecipare a quella che ritengo la più grande sfida dei nostri tempi: qualificare i nostri giovani e riqualificare i nostri lavoratori per permettere al sistema bergamasco di poter competere ad uno sviluppo che deve essere sempre più sostenibile e tecnologico. Si tratta di formare nuove competenze e ABF è la struttura giusta per avviare nuovi percorsi e nuovi servizi al servizio della comunità dei cittadini e delle imprese: è una impresa sana, è stata molto ben gestita, e ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per continuare ad operare bene. Ringrazio chi mi ha preceduto e cercherò di fare il possibile perché le premesse siano mantenute”.

Maurizio Betelli dal 2006 è stato il Direttore Generale di Eurolavoro, Srl di Città Metropolitana di Milano, e AFOL (Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro) per tutto il territorio dell’Ovest Milanese.