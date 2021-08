MONTENERO DI BISACCIA – Si apre la settimana di “Montenero in Lirica”, il mini-festival della musica e del canto lirico che prevede due appuntamenti all’interno del cartellone estivo montenerese.

Queste il programma con le date:

Martedì 10 agosto dalle ore 21,30 in Piazza Giovanni XXIII°: “Voce ‘e notte”, con Flavia Colagioia (soprano) e Vicenzo Tremante (tenore);

Sabato 14 agosto dalle ore 21,30 in Piazza Giovanni XXIII°: “Ti racconto un’Opera: La Traviata”, con Antonella Pellilli (soprano), Mickael Santoro (Tenore), Nicola Ziccardi (baritono), Federica Apice (soprano), Diletta Maria Novella Di Rauso (mezzosoprano), Antonio Luongo (basso), Justin Slayer (baritono).

L’evento di martedì 10 agosto “Voce ‘e notte”, presentato da Teresio Di Pietro e che propone al pubblico le più belle arie d’opera, operetta, romanze e canzoni napoletane, avrà come protagonista la giovane soprano di origini monteneresi Flavia Colagioia, che tanto successo ha riscosso fino ad oggi nei principali teatri italiani ed esteri.

I solisti interpreteranno brani celebri che coprono un secolo di grande musica, un affascinante viaggio tra le più belle e conosciute pagine musicali, arricchito da alcune tra le più significative e popolari canzoni napoletane, proposte da artisti specializzati in questo brillante e affascinante genere musicale.

Interpreti:

SOPRANO (Flavia Colagioia)

TENORE (Vincenzo Tremante)

PIANISTA (Luigi Pipoli)

SASSOFONISTA (Isidoro Grasso)

CHITARRISTA (Tonino Pipoli)

Nell’anticipare il nostro più caloroso saluto di benvenuto a Flavia Colagioia e agli altri protagonisti dell’evento, il Comune di Montenero di Bisaccia invita tutti ad assistere a questa prima serata davvero speciale e densa di emozioni di “Montenero in Lirica”, con il concerto “Voce ‘e notte” in programma martedì 10 Agosto alle 21,30 in Piazza Giovanni XXIII°.

