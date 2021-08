L’Inter non considera più Nahitan Nandez come obbiettivo principale per la fascia destra: è l’alternativa a Dumfries

Come riporta Repubblica l’Inter è forte sull’esterno olandese Denzel Dumfries per sostituire Hakimi sulla fascia destra.

Se l’olandese dovesse saltare, sfumato come sembra anche Bellerin, solo allora si potrà considerare il nome di Nahitan Nandez che al momento non si trova in cima alla lista dei desideri nerazzurri.

