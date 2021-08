Il Cagliari ha deciso di prendere dei provvedimenti in seguito alla diserzione di Nandez per l’amichevole contro il Mallorca

Il Cagliari risponde duramente alla diserzione di Nahitan Nandez. Il club, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, avrebbe deciso di multare il giocatore per non essersi presentato alla convocazione e non aver partecipato alla trasferta a Maiorca.

Questo pomeriggio, alle 17, i rossoblù si ritroveranno al Centro Sportivo di Assemini per iniziare la preparazione in vista del match di Coppa Italia di sabato contro il Pisa. El Leon scalpita, vuole andare ad ogni costo all’Inter. La grande domanda è: a due anni esatti dal suo arrivo a Cagliari, Nandez si presenterà alla corte di Mister Semplici?

