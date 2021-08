L’allarme è stato lanciato intorno alle 13:20 quando qualcuno si è accorto della colonna di fumo che si alzava dalla pineta di Monteverde di Vinchiaturo. Diversi cittadini del paese e lo stesso sindaco Luigi Valente hanno chiesto l’intervento del 115 per arginare l’incendio che rischia di distruggere diversi ettari di vegetazione e macchia mediterranea: è il vento a creare le maggiori preoccupazioni, oltre alle alte temperature che stanno rendendo ‘bollente’ l’aria anche nelle aree più interne della nostra regione.

Il rogo ha già incenerito una parte importante della vegetazione della contrada, interessando un’area non molto distante dalla cava di pietra e dalla rotatoria delle 4 Via Nove. Subito i mezzi dei vigili del fuoco sono giunti sul posto per spegnere l’incendio che ha minacciato anche un’abitazione di campagna spaventando i proprietari della stessa.